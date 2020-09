Bonjour,

Après une fin d'année bousculée, c'est une rentrée pas comme les autres qui nous attend. La crise sanitaire a montré l'importance - littéralement vitale ! - des lanceurs d'alerte partout dans le monde.

Dès le début de cette crise, la Maison des Lanceurs d'Alerte s'engageait dans une coalition internationale pour protéger les lanceurs d'alerte en temps de pandémie. En mai, elle publiait une tribune dans Libération pour dénoncer le sort réservé aux lanceurs d'alerte à l'heure où leur parole est plus que jamais nécessaire.

Depuis, les actes répréhensibles, les pratiques contraires à toute forme de déontologie et nuisant, parfois gravement, à l'intérêt général, n'ont pas cessé. Corruption, atteintes au droit du travail, discriminations, violations de la vie privée, maltraitances institutionnelles, maltraitances animales... En juillet, la Maison des Lanceurs d'Alerte faisait le bilan de plus d'un an d'activité.

Pour les mener à bien, l'effort de communication, et notamment cette newsletter, ont été mis en pause quelques temps.

Elle reprend aujourd'hui du service !

Les mois à venir s'annoncent riches en défis. La permanence juridique reçoit toujours plus d'une dizaine de demandes d'aide par mois en moyenne. Les poursuites-bâillons, contre lesquelles la Maison des Lanceurs d'Alerte est engagée, connaissent une recrudescence sans pareille.

Mais surtout, l'État français a jusqu'à la fin de l'année 2021 pour transposer la directive européenne sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l'Union. En novembre 2019 déjà, nous appelions le Président Emmanuel Macron à une transposition rapide et ambitieuse qui reste d'actualité. Ensemble, mobilisons-nous pour protéger les lanceurs d'alerte !

L'équipe de la Maison des Lanceurs d'Alerte