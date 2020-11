Relayez cet appel !

Aidez-nous à aider les lanceurs d'alerte !

La crise sanitaire a, plus que jamais, montré l'importance d'écouter et de protéger les lanceurs d'alerte. En serions-nous là si nous avions accordé plus de crédit à la parole des soignants qui signalaient le manque de moyens, de matériel, l'épuisement des équipes ? Si nous avions su protéger les personnes qui s'inquiétaient de la progression de l'épidémie et du nombre croissant de contaminations ?

À défaut de pouvoir refaire l'histoire, nous pouvons éviter que de telles catastrophes se reproduisent en créant dès maintenant un environnement protecteur pour les lanceurs d'alerte et en leur apportant le soutien de la société civile.

C'est le but de la Maison des Lanceurs d'Alerte. Depuis sa création en 2018, la Maison des Lanceurs d'Alerte a aidé plus de 200 personnes en leur offrant des conseils juridiques et un soutien psychologique, moral et social. Actuellement, nous recevons près de 30 nouvelles demandes d'assistance chaque mois.

Aujourd'hui, nous avons besoin de votre aide pour poursuivre notre action. Un tiers du budget de la Maison des Lanceurs d'Alerte repose actuellement sur vos dons. Vos dons nous aident à mener nos actions en toute indépendance. Ils garantissent un soutien stable et pérenne aux lanceurs d'alerte.

Vos dons montrent aux lanceurs d'alerte, et aux décideurs publics, que la société civile est mobilisée pour défendre ceux qui exposent la vérité et préservent l'intérêt général au risque de bousculer les intérêts politiques et économiques.

Aidez-nous à faire entendre la voix des lanceurs d'alerte !

À quoi serviront vos dons ?

Ce don ouvre droit à une déduction d'impôts à hauteur de 66% de son montant.

En savoir plus